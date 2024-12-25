أردوغان: على المسلحين الأكراد إلقاء السلاح وإلا سيدفنون في الأراضي السورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على المسلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلحتهم وإلا "سيُدفنون" في الأراضي السورية، وسط أعمال عدائية بين مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا والمسلحين الأكراد منذ سقوط بشار الأسد هذا الشهر.



وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان" "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".



وأضاف أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض الملايين من المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم.