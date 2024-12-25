روسيا: مقتل 4 في هجوم أوكراني على منطقة كورسك

أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أن أربعة قتلوا وأصيب خمسة في بلدة لجوف بالمنطقة في قصف أوكراني.



وكتب ألكسندر خينشتين على تطبيق تلغرام للتراسل: "تعرض مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق ومبنيان سكنيان من طابق واحد وصالون تجميل من طابق واحد لأضرار جسيمة".



وأضاف: "هشمت الموجة الانفجارية نوافذ في مساكن خاصة بالجوار وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 12 سيارة. ودمر الانفجار أيضا جزءا صغيرا من خط أنابيب غاز".