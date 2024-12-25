أفادت مصادر ميدانية، بأنّ الجيش الإسرائيلي يستمر في اقتحام بلدات سورية في القنيطرة.وفيما، يتكتم الجيش الإسرائيلي عن آخر تحركاته داخل الأراضي السورية، اقتحم الجيش الإسرائيلي بواسطة دبابات وناقلات جند بلدات في ريف القنيطرة، وأطلق النار على متظاهرين سوريين في بلدة سويسة، احتجوا على التوغلات الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات.