بن زايد وفيدان بحثا المستجدات على الساحتين السورية والإقليمية... وهذا ما تم التأكيد عليه

حضرت المستجدات على الساحتين السورية والإقليمية في خلال مباحثات جمعت رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية التركية هاكان فيدان في أبو ظبي، بهدف تكثيف الجهود من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الطرفين، أكَّدا موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.