البابا فرنسيس يندد بـ"الوضع الإنساني الخطير جدا" في غزة ويكرر المطالبة بالإفراج عن الرهائن

ندّد البابا فرنسيس بـ"الوضع الانساني الخطير جدا" في قطاع غزة، مجددا الدعوة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس.



وقال البابا في رسالة عيد الميلاد: "مع عيوننا مركّزة على مهد بيت لحم، أوجّه فكري الى الجماعات المسيحية في إسرائيل وفلسطين، ولا سيّما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا. ليتوقف إطلاق النار، ولتحرر الرهائن، ولتقدّم المساعدة للسكان المنهكين من الجوع والحرب".



ودعا الحبر الاعظم الى وقف الحرب في "أوكرانيا المعذبة" بعد نحو ثلاثة أعوام من بدء الغزو الروسي، داعيا الى "فتح الباب" أمام التفاوض لتحقيق سلام عادل.



وقال: "لتصمت الأسلحة في أوكرانيا المعذبة! وليكن لنا الجرأة لنفتح الباب أمام التفاوض وأعمال الحوار واللقاء للوصول الى سلام عادل ودائم"، وذلك في رسالته التي أتت بعد ساعات من هجوم صاروخي واسع النطاق شنّته روسيا، قال مسؤولون في كييف إنه استهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة.