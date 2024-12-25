أوكرانيا تعلن إسقاط 59 صاروخا و54 طائرة مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 59 من أصل 78 صاروخا و54 من أصل 102 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء.