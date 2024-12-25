مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من ديونها في 2024

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن مصر سددت خلال العام الحالي 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.



وأشار مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في تشرين الثاني وكانون الأول.



وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات".