منطقة روسية تعلن حالة الطوارىء بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا اليوم الأربعاء حالة الطوارىء على مستوى المنطقة، قائلةً إن النفط لا يزال يتدفق إلى الساحل بعد 10 أيام من تعرض ناقلتين قديمتين لمشكلات.



ومصدر النفط هو ناقلتان ضربتهما عاصفة في 15 كانون الأول. وانشطرت إحدى الناقلتين إلى نصفين بينما جنحت الأخرى.



وتسبب التلوث الذي غطى الشواطىء الرملية في منتجع أنابا الصيفي الشهير ومحيطه في حدوث مشكلات خطيرة للطيور وكائنات مثل الدلافين وخنازير البحر.



وقال فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار في بيان إنه قرر إعلان حالة الطوارىء على مستوى المنطقة بسبب استمرار تلوث الساحل في أنابا وتيمريوك بالنفط.



وكان قد أعلن في وقت سابق حالة طوارىء أقل خطورة على مستوى البلدية.



وكتب كوندراتييف على تطبيق تيليغرام للتراسل: "كان من المفترض في البداية ووفقا لحسابات العلماء والمتخصصين أن تبقى الكتلة الرئيسية من زيت الوقود في قاع البحر الأسود، ما كان سيسمح بجمعها في الماء".



وقال: "لكن الأحوال الجوية حالت دون ذلك، فارتفاع درجة حرارة الهواء جعلت المنتجات النفطية تطفو على السطح. ونتيجةً لذلك يحملها الماء إلى شواطئنا".