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الخطوط الأذربيجانية تعلق رحلاتها إلى الشيشان لحين التحقيق في سقوط إحدى طائراتها

أخبار دولية
2024-12-25 | 10:23
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الخطوط الأذربيجانية تعلق رحلاتها إلى الشيشان لحين التحقيق في سقوط إحدى طائراتها
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الخطوط الأذربيجانية تعلق رحلاتها إلى الشيشان لحين التحقيق في سقوط إحدى طائراتها

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلًا عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اليوم الأربعاء أنها قررت تعليق جميع رحلاتها من باكو إلى جمهورية الشيشان الروسية لحين انتهاء التحقيق في سقوط إحدى طائراتها ووفاة ركاب على متنها.

وأعلنت سلطات قازاخستان أن طائرة ركاب من تصنيع شركة إمبراير كانت متجهة من أذربيجان إلى روسيا سقطت قرب مدينة أكتاو في قازاخستان اليوم الأربعاء وعلى متنها 62 راكبًا وطاقم من خمسة أفراد، وأن هناك 32 ناجيًا.

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