في باكستان... مقتل جنديين في انفجار أثناء مرافقتهما أفرادا من العائلة المالكة القطرية في رحلة صيد

قُتل جنديان باكستانيان على الأقل الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرافقتهما أفرادا من العائلة المالكة القطرية في رحلة صيد في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤولان.



وقال مسؤولان إن العبوة الناسفة انفجرت على طريق في مدينة تُربت في إقليم بلوشستان.



وقال عبد الحميد وهو مسؤول كبير في تربت لوكالة فرانس برس إن "عنصرين من قوات حرس الحدود شبه العسكرية قتلا في الانفجار" وأصيب أربعة آخرون، مضيفا أن "الزائرين (القطريين) بخير".



وأكد الحصيلة مسؤول محلي آخر طلب عدم كشف هويته، موضحا أنه تم توفير "تعزيزات أمنية" للزوار بعد الانفجار.



ولم يحدد المصدران على الفور أسماء أفراد العائلة المالكة القطرية الذين كانوا في الرحلة وما إذا كانوا مستهدفين.



وبلوشستان هو أكبر أقاليم باكستان وكذلك أفقرها رغم موارده الوفيرة من الغاز والمعادن. وينشط في الإقليم انفصاليون بلوش يستهدفون قوات الأمن بانتظام.



ويزور مواطنون خليجيون أثرياء بلوشستان في الشتاء لاصطياد طائر الحبارى باستخدام الصقور.



وطائر الحبارى مصنف على أنه من الأنواع المهددة بالانقراض، وينتقد نشطاء حقوق الحيوان في باكستان منذ فترة طويلة السماح للصقّارين الأثرياء باصطياده.