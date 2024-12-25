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الشركة المالكة: الانفجار على متن سفينة الشحن الروسية في المتوسط كان "هجوما إرهابيا"
أخبار دولية
2024-12-25 | 11:03
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الشركة المالكة: الانفجار على متن سفينة الشحن الروسية في المتوسط كان "هجوما إرهابيا"
أعلنت شركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية أن سفينتها "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر المتوسط تعرضت إلى "هجوم إرهابي".
وقالت شركة "أوبورونلوغيستيكا" في بيان نقلته وكالات الأنباء الرسمية الروسية إنها "تعتقد أن هجوما إرهابيا موجها تم تنفيذه في 23 كانون الأول 2024 ضد السفينة أورسا ميجور"، من دون الإشارة إلى الجهة التي قد تكون نفذته ولا دوافعه. وأضافت أن "ثلاثة انفجارات متتالية" وقعت في السفينة قبل تسرب المياه إليها.
أخبار دولية
سفينة الشحن الروسية
أورسا ميجور
هجوم إرهابي
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