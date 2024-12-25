بعد تداول فيديو يظهر هجوما على مقام ديني علوي في حلب... اندلاع احتجاجات غاضبة بسوريا

اندلعت احتجاجات غاضبة الأربعاء في مناطق عدة في سوريا بعد تداول مقطع فيديو يظهر هجوما على مقام ديني علوي في حلب (شمال)، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تظاهرات حاشدة خرجت في مناطق بالساحل ووسط البلاد بعضها ذات غالبية علوية. وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن تظاهرات خرجت في طرطوس واللاذقية وجبلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع احتجاجات في مناطق من حمص (وسط)، حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الشرطة فرضت حظرا للتجول بين السادسة مساء والثامنة صباحا.

ولاحقا، أكدت السلطات السورية الانتقالية أن مقطع الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم" وأن "مجموعات مجهولة" تقف وراء الحادثة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الفيديو الذي يظهر "حادثة اقتحام واعتداء" على المقام في حلب "قديم ويعود لفترة تحرير" المدينة الواقعة في شمال البلاد.