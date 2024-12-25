مسؤول كازاخستاني رفيع: 38 قتيلا في تحطّم الطائرة الأذربيجانية

أسفر تحطّم طائرة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان عن مقتل 38 شخصا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف في تصريح لوسائل إعلام.



وقال بوزومباييف خلال اجتماع إن "الوضع ليس جيدا، 38 قتيلا"، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية. والطائرة التي كانت تقل 67 شخصا كانت متّجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.