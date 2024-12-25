السلطات السورية: الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم"

أكدت السلطات السورية الانتقالية الأربعاء أن مقطع الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم" وأن "مجموعات مجهولة" تقف وراء الحادثة، بعد اندلاع احتجاجات في مناطق تقطنها الأقلية العلوية.



وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الفيديو الذي يظهر "حادثة اقتحام واعتداء" على المقام في حلب "قديم ويعود لفترة تحرير" المدينة الواقعة في شمال البلاد.



وأشارت الى أن الحادثة تقف وراءها "مجموعات مجهولة"، معتبرة أن "إعادة نشر" المقطع هدفها "إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة".