الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السلطات السورية: الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم"

أخبار دولية
2024-12-25 | 12:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السلطات السورية: الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب &quot;قديم&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السلطات السورية: الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم"

أكدت السلطات السورية الانتقالية الأربعاء أن مقطع الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم" وأن "مجموعات مجهولة" تقف وراء الحادثة، بعد اندلاع احتجاجات في مناطق تقطنها الأقلية العلوية.
     
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الفيديو الذي يظهر "حادثة اقتحام واعتداء" على المقام في حلب "قديم ويعود لفترة تحرير" المدينة الواقعة في شمال البلاد. 

وأشارت الى أن الحادثة تقف وراءها "مجموعات مجهولة"، معتبرة أن "إعادة نشر" المقطع هدفها "إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة".

أخبار دولية

السلطات السورية

الفيديو

هجوم

مقام علوي

حلب

LBCI التالي
روسيا تهاجم "بشكل كبير" منشآت الطاقة الأوكرانية
أوستن تايس فُقِدَ في سوريا وآمال بإيجاده على قيدِ الحياة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:40

بعد تداول فيديو يظهر هجوما على مقام ديني علوي في حلب... اندلاع احتجاجات غاضبة بسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-07

القيادة العامة للجيش السوري: نواصل تنفيذ عملياتنا في حمص وحلب وحماة وبعض الفيديوهات مضللة

LBCI
أخبار دولية
2024-11-30

الجيش السوري: انسحاب القوات في حلب للتحضير لهجوم مضاد

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-30

الجيش السوريّ: الانسحاب الموقت للقوات في حلب يهدف إلى التحضير لهجوم مضاد على "الإرهابيين"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:23

بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد

LBCI
أخبار دولية
15:17

المرصد السوري: قتيل في حمص بعدما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين

LBCI
أخبار دولية
15:10

شرطة موزامبيق: 33 قتيلا وفرار أكثر من 1500 سجين في أعمال شغب بسجن في مابوتو

LBCI
أخبار دولية
15:02

الكنائس في الإمارات أحيت قداديس عيد الميلاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-12-24

في أجواء ميلادية ساحرة... كارول سماحة تعايد متابعيها (صور)

LBCI
أخبار دولية
2024-10-28

نتنياهو يقول إنه لم يتلق إقتراحًا بشأن هدنة ليومين في غزة

LBCI
أمن وقضاء
02:15

استشهاد عنصرين من الدفاع المدني وفوج الاطفاء أثناء محاولة اخماد الحريق في طرابلس

LBCI
فنّ
2024-08-14

قامت بتغييره مرات عدة... تفاصيل جديدة تكشفها كايلي جينر عن اسم ابنها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان

LBCI
أخبار دولية
13:19

في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الميلاد هذا العام: بين محو صورة الحرب من الذاكرة وأحلام شباب بلبنان الجديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:49

الأولى بعد وقف اطلاق النار.. غارة اسرائيلية على منزل في البقاع

LBCI
منوعات
10:00

عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)

LBCI
منوعات
11:25

عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)

LBCI
حال الطقس
00:42

استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة

LBCI
فنّ
09:04

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
12:30

غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
آخر الأخبار
16:04

الجزيرة: 7 مصابين بينهم 3 أطفال في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي خان يونس

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مصدر أمني لـ"أ.ف.ب": الغارة على طاريا استهدفت مستودعات في سهل البلدة يُعتقد أنّها لحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More