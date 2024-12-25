الرئيس الإسرائيلي يحضّ الحكومة على إبرام اتفاق بشأن الرهائن في غزة

حضّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحكومة على بذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.وقال هرتسوغ الذي يعتبر منصبه رمزيا إلى حد كبير، في بيان: "أدعو قيادتنا إلى العمل بكل قوتها وبكل الوسائل المتاحة لنا للتوصل إلى اتفاق".