في بحر البلطيق... انقطاع كابل كهرباء بين فنلندا واستونيا

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي أن كابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا انقطع الأربعاء، في تطوّر يندرج في إطار سلسلة حوادث تتّصل بكابلات الاتصالات وخطوط أنابيب الطاقة في بحر البلطيق.



وقال أرتو باهكين، رئيس عمليات شبكة الكهرباء الفنلندية، لهيئة الإذاعة العامة "يلي" إن "احتمال التخريب لا يمكن استبعاده".



وأكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن انقطاع التيار الكهربائي "لا يؤثر على إمدادات الكهرباء للفنلنديين".



وكتب على موقع "اكس": "تظل السلطات متيقظة حتى خلال عيد الميلاد وتحقق في الوضع".



وقال مشغل الكابل فينغريد إن التيار على كابل است لينك 2 الذي يمد إستونيا بالكهرباء انقطع في الساعة 12,26 مساء بالتوقيت المحلي (10,26 بتوقيت غرينتش).



وقُطع كابلان للاتصالات في 17 و18 تشرين الثاني في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.



وحامت الشبهات حول السفينة "يي بينغ 3" التي كانت بحسب مواقع تتبع السفن تبحر فوق الكابلات عند وقوع الحادث.