مئات الطلاب يتظاهرون في صربيا احتجاجا على حادث دام في محطة قطارات

احتج مئات الطلاب الأربعاء في العاصمة الصربية بلغراد مطالبين السلطات بتحمل المسؤولية عن انهيار سقف محطة قطار مما أسفر عن مقتل 15 شخصا الشهر الماضي.



وقام طلاب جامعة بلغراد الذين يحتجون منذ أكثر من شهر بتعطيل حركة المرور في تقاطع مروري رئيسي لمدة 15 دقيقة، ثم نظموا احتجاجا قصيرا خارج مكتب المدعي العام.



وهتف الطلاب "نفذوا المطالب" ولوحوا بمظاريف تحتوي على رسائل إلى المدعي العام.



وجاء في الرسائل التي تركت عند مدخل المكتب: "نحثكم على التعامل بمسؤولية ومهنية مع مطالب الطلاب والانضمام إلى نضالنا من أجل صربيا أفضل وأكثر كرامة من خلال البدء في ممارسة واجباتكم الدستورية والقانونية".



وترزح الحكومة الصربية منذ أكثر من سبعة أسابيع تحت ضغط التظاهرات في أنحاء البلاد عقب الحادث الدامي في مدينة نوفي ساد (شمال)، ويتهم العديد من المتظاهرين السلطات بالفساد وعدم فرض إجراءات رقابية كافية.



وفي محاولة لاحتواء الغضب وتهدئة الاحتجاجات، وعدت السلطات خلال الأسابيع الماضية بتقديم إعانات مختلفة للشبان وإغلاق المدارس في وقت مبكر قبل عطلة الشتاء.



وقضى 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين ستة و74 عاما في الأول من تشرين الثاني عندما انهار سقف محطة القطار بعد أعمال تجديد، وتوفيت الضحية الـ15 في المستشفى بعد أسابيع.