الكنائس في الإمارات أحيت قداديس عيد الميلاد

أحيت الكنائس في دولة الإمارات قداديس عيد الميلاد في مختلف الرعايا.

ففي دبي، أقيمت القداديس في كنيسة القديسة مريم في عود ميثا وخدمت القداس جوقة الرعية وحضره جمهور كبير من مختلف الجاليات العربية. رأس الذبيحة كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الأب مايكل أوسوليفان.

وقد شرح الأب جعجعفي عظته، معاني العيد، مشيرا إلى أن طفل المغارة هو ملك السلام. وتمنى أن يحل السلام في العالم أجمع ولاسيما منها في لبنان وفلسطين والسودان وأوكرانيا.

وكان الأب جعجع احتفل بقداس الميلاد في كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بحضور جمهور من الرعية.

وفي العاصمة الإمارتية أبو ظبي، أحيا كاهن الرعية الأب إيلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كاتدرائية مار يوسف. وألقى عظة من وحي المناسبة ركزت على الأبعاد الروحية التي يحملها عيد الميلاد.

وفي كنيسة مار ميخائيل في إمارة الشارقة رأس الذبيحة، كاهن الرعية الأب ماجد موسى الكبوشي. وسبق ذلك قداسا في كنيسة مار أنطونيوس البدواني في إمارة رأس الخيمة.

كذلك أقيمت القداديس في كنائس العين والفجيرة.