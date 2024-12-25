شرطة موزامبيق: 33 قتيلا وفرار أكثر من 1500 سجين في أعمال شغب بسجن في مابوتو

أعلن القائد العام لشرطة موزامبيق برناردينو رافاييل اليوم، أن أعمال شغب في سجن بالعاصمة مابوتو أسفرت عن مقتل 33 شخصا وإصابة 15 آخرين.



وكشف أن ما يقرب من 1534 سجينا فروا خلال الواقعة قبل القبض على 150 منهم حتى الآن.