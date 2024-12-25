المرصد السوري: قتيل في حمص بعدما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن متظاهرا قتل وأصيب خمسة آخرون الأربعاء في حمص وسط سوريا بعد أن فتحت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين تجمهروا للاحتجاج على اعتداء طال مقاما علويا.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس أن "متظاهرا قتل وأصيب خمسة آخرون بعدما أطلقت قوات الأمن في مدينة حمص النار لتفريق المتظاهرين ضد الهجوم على المقام".



واندلعت احتجاجات غاضبة الأربعاء في مناطق عدة في سوريا بعد تداول مقطع فيديو يظهر هجوما على مقام ديني علوي في حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكدت السلطات السورية الانتقالية أن مقطع الفيديو الذي يظهر هجوما على مقام علوي في حلب "قديم" وأن "مجموعات مجهولة" تقف وراء الحادثة. وقالت في بيان، إن الفيديو الذي يظهر "حادثة اقتحام واعتداء" على المقام في حلب "قديم ويعود لفترة تحرير" المدينة الواقعة في شمال البلاد.