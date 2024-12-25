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بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد

أخبار دولية
2024-12-25 | 15:23
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بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد
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بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد

بث الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن الذي توشك ولايته على الانتهاء والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه بعد أقل من شهر رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد.

فقد حث بايدن الأميركيين على التأمل والاتحاد بينما قدم ترامب تحية العيد ووابلا من الرسائل السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت رسالة بايدن الصوتية مصاحبة لمقطع مصور لزينة عيد الميلاد في البيت الأبيض نُشر على موقع يوتيوب في وقت متأخر من عشية عيد الميلاد، وحث فيها الأميركيين على "نبذ كل ضجيج وكل ما يفرقنا".

وقال بايدن بينما كانت الكاميرا تتجول بين أشجار عيد الميلاد المزينة داخل البيت الأبيض: "نحن هنا على هذه الأرض لرعاية بعضنا بعضا، ولنحب بعضنا بعضا... في أحيان كثيرة، يرى بعضنا بعضا أعداء، وليس جيرانا، وليس مواطنين أميركيين".

وحث بايدن الأميركيين على البحث عن لحظة "تأمل هادئ" تذكرهم بمعاملة بعضهم بعضا بكرامة واحترام، و"العيش في النور" وأن يتذكروا أن ما يجمع الأميركيين أكثر مما يفرقهم. وقال: "نحن محظوظون حقا لأننا نعيش في هذه الأمة".

أما ترامب فقد نشر صباحا رسالة "عيد ميلاد سعيد" على موقع تروث سوشيال يوم عيد الميلاد مع صورة له ولزوجته ميلانيا، ثم أعقب ذلك بإعادة نشر أكثر من 20 تغريدة أخرى تدعم مواقفه السياسية وتتناول موضوعات تضمنت المرشح المثير للجدل لمنصب وزير الدفاع بيت هيغسيث ومطالبة ترامب بالسيادة على غرينلاند وقناة بنما.

وسخر ترامب في أحد المنشورات من باراك أوباما الذي يظهر بصورة في حفل تنصيبه عام 2017 بالقول: "حين ترى الرجل الذي قال ’لن تكون رئيسا أبدا’ في حفل تنصيبك".

أخبار دولية

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