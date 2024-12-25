الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نواب صرب البوسنة يتحركون لعرقلة الاندماج في الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2024-12-25 | 16:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نواب صرب البوسنة يتحركون لعرقلة الاندماج في الاتحاد الأوروبي
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك بعرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة لاندماج الدولة الواقعة بمنطقة البلقان في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت لمناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة ويحاكمه القضاء البوسني لتحديه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وأنهت معاهدة دايتون الحرب العرقية التي دارت رحاها في تسعينيات القرن العشرين وانقسمت على أثرها البوسنة إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، هما جمهورية صرب البوسنة واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
وتربط المنطقتين حكومة مركزية ضعيفة تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله شميت منذ 2021.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت. وأضافوا أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين... الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وحاول دوديك الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة في السنوات القليلة الماضية، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقت سراييفو دفعة العام الماضي عندما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.
أخبار دولية
البوسنة
الاتحاد الأوروبي
التالي
وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي قتل 21 مسلحا كرديا في شمال سوريا والعراق
الضربات الباكستانية استهدفت "أوكارا للإرهابيين" في أفغانستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-24
آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية
أخبار دولية
2024-12-24
آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية
0
أخبار دولية
2024-12-22
قطر "ستوقف" مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
أخبار دولية
2024-12-22
قطر "ستوقف" مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
0
أخبار دولية
2024-12-17
فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام
أخبار دولية
2024-12-17
فون دير لايين: على الاتحاد الأوروبي "تكثيف" علاقاته مع هيئة تحرير الشام
0
آخر الأخبار
2024-12-17
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص مليار يورو إضافية لمساعدة اللاجئين في تركيا
آخر الأخبار
2024-12-17
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص مليار يورو إضافية لمساعدة اللاجئين في تركيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:13
الداخلية السورية: مقتل 14 من عناصر الوزارة في كمين بطرطوس
أخبار دولية
17:13
الداخلية السورية: مقتل 14 من عناصر الوزارة في كمين بطرطوس
0
أخبار دولية
17:00
بايدن يندّد بالهجوم الصاروخي الروسي "الشائن" على أوكرانيا
أخبار دولية
17:00
بايدن يندّد بالهجوم الصاروخي الروسي "الشائن" على أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
0
أخبار دولية
15:23
بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد
أخبار دولية
15:23
بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-02
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم
أخبار لبنان
2024-12-02
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم
0
أخبار لبنان
2024-12-12
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
أخبار لبنان
2024-12-12
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
0
آخر الأخبار
2024-12-17
الصادق للـLBCI: فرنجية ينتمي لمحور انهار بأكمله
آخر الأخبار
2024-12-17
الصادق للـLBCI: فرنجية ينتمي لمحور انهار بأكمله
0
أخبار لبنان
2024-10-18
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة: لوقف فوري لإطلاق النّار وبسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
2024-10-18
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة: لوقف فوري لإطلاق النّار وبسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
0
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الميلاد هذا العام: بين محو صورة الحرب من الذاكرة وأحلام شباب بلبنان الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الميلاد هذا العام: بين محو صورة الحرب من الذاكرة وأحلام شباب بلبنان الجديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
00:49
الأولى بعد وقف اطلاق النار.. غارة اسرائيلية على منزل في البقاع
أمن وقضاء
00:49
الأولى بعد وقف اطلاق النار.. غارة اسرائيلية على منزل في البقاع
2
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
3
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
4
فنّ
09:04
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)
فنّ
09:04
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)
5
حال الطقس
00:42
استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة
حال الطقس
00:42
استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة
6
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
7
موضة وجمال
11:00
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
موضة وجمال
11:00
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
8
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More