الداخلية السورية: مقتل 14 من عناصر الوزارة في كمين بطرطوس

أعلن وزير الداخلية السوري الجديد محمد عبد الرحمن أن 14 من عناصر الوزارة قتلوا وأصيب عشرة آخرون في ريف محافظة طرطوس.



ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك عنه القول إنهم سقطوا في كمين من قبل "فلول" النظام السابق.