الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل بصاروخ بالستي ومسيّرات

أعلن الحوثيون في اليمن الأربعاء إطلاق صاروخ بالستي وطائرات مسيّرة على إسرائيل، بعد أيام على هجوم استهدف تل أبيب وأصاب 16 شخصا.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق صباح الأربعاء أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.



وجاء في بيان للجيش نشر على تطبيق تلغرام قرابة الساعة 4,30 صباحا بالتوقيت المحلي (2,30 ت غ)، إنه "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية".



وأشار إلى إطلاق صفارات الإنذار "في مناطق عدة بوسط إسرائيل" في إجراء احترازي خشية سقوط شظايا وحطام جراء عملية الاعتراض، بحسب البيان.



وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال ببيان إنه تم استخدام "صاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2".



ومساء الأربعاء، أعلن سريع "تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين صهيونيين في يافا المحتلة التي يسميها العدو "تل أبيب"، وكذلك والمنطقة العسكرية في عسقلان بالطائرات المسيرة الهجومية".



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة "سقطت في منطقة مفتوحة"، بعد دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، قرب قطاع غزة.