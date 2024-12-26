استشهاد خمسة عاملين في قناة تلفزيونية في غارة اسرائيلية في غزة

استُشهد خمسة من الصحافيين العاملين في قناة فلسطينية محلية مقربة من حركة الجهاد الإسلاميّ، في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت عربة البث الخارجيّ التابعة للقناة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



ونعت قناة "القدس اليوم" في بيان "الصحافيين الشهداء الخمسة: فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ خليل وفادي حسونة ومحمد اللدعة الذين ارتقوا في استهداف صهيوني لباص البث الخارجيّ".



وأضافت القناة أنّ الخمسة قتلوا "أثناء تأديتهم واجبهم الصحافيّ والإنسانيّ".



ووصفت الحادث بأنه "جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحافيين" الفلسطينيين.



وبثت القناة مقطع فيديو يُظهر مصور القناة في وسط القطاع أيمن الجدي وهو يعلن انجابه مولوده الأول، قبيل ساعات من مقتله.