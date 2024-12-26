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شركة "جابان إيرلاينز" تتعرض لهجوم سيبيرانيّ
أخبار دولية
2024-12-26 | 01:44
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شركة "جابان إيرلاينز" تتعرض لهجوم سيبيرانيّ
أعلنت شركة "جابان إيرلاينز" للطيران أنّها تعرضت لهجوم سيبيرانيّ تسبب في تأخير رحلات داخلية ودولية.
وأشارت في وقت لاحق إلى أنّها حدّدت سبب المشكلة وعالجته.
وأوضحت ثاني أكبر شركة طيران في اليابان، أن 24 رحلة داخلية تأخرت لأكثر من نصف ساعة.
وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأنّ مشكلات في نظام تسجيل الأمتعة التابع لشركة الطيران تسببت في تأخيرات في مطارات يابانية عدة.
وقالت "جابان إيرلاينز" على إكس ": "حدّدنا سبب المشكلة وعالجناه."
وأضاف: "علّقت مبيعات الرحلات الداخلية والدولية المغادرة اليوم ونعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك."
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