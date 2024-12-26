القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية: لن نعيّن ثلاثة قضاة لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية

أعلن القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية هان داك سو، أنّه لن يعيّن ثلاثة قضاة لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية، التي تنظر في قرار مساءلة الرئيس يون سوك يول وإمكانية عزله، وذلك حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات.