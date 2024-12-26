أدرعي: هاجمنا وقضينا على أفراد من منظمات في غزة

#عاجل 🔻على مدار الأيام الأخيرة هاجمت طائرات سلاح الجو بناء على معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات والشاباك وقضت على الارهابين:

🔻المدعو محمد جميل سلمان بسوس القيادي في مجال الهندسة لدى لواء مدينة غزة في حماس

🔻الإرهابي المدعو محمد كمال محمد الحاج قائد سرية نخبة في كتيبة… pic.twitter.com/FlEpcBM28F — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 26, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرات سلاح الجو هاجمت - بناء على معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات والشاباك - وقضت على"المدعو محمد جميل سلمان بسوس القيادي في مجال الهندسة لدى لواء مدينة غزة في "حماس"المدعو محمد كمال محمد الحاج قائد سرية نخبة في كتيبة الزيتون الحمساويةمحمود جميل سلمان بسوس وهو شقيق محمد بسوس والذي شغل منصب قائد فصيلة في كتيبة الشجاعية الحمساويةوقال، عبر اكس: "كان محمد بسوس ينقل العبوات الناسفة الى المخربين وقام بتخزين متفجرات في منزله."وأضاف: "كما أشرف محمد الحاج كونه قائد سرية نخبة على مخططات قنص ضد قواتنا."وأكّد أنّ "الجيش الإسرائيليّ سيواصل العمل بقوة وبحزم ضد المنظمات في قطاع غزة".