أدرعي: هاجمنا وقضينا على أفراد من منظمات في غزة

#عاجل 🔻على مدار الأيام الأخيرة هاجمت طائرات سلاح الجو بناء على معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات والشاباك وقضت على الارهابين:
🔻المدعو محمد جميل سلمان بسوس القيادي في مجال الهندسة لدى لواء مدينة غزة في حماس
🔻الإرهابي المدعو محمد كمال محمد الحاج قائد سرية نخبة في كتيبة… pic.twitter.com/FlEpcBM28F
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 26, 2024
#عاجل 🔻على مدار الأيام الأخيرة هاجمت طائرات سلاح الجو بناء على معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات والشاباك وقضت على الارهابين:
🔻المدعو محمد جميل سلمان بسوس القيادي في مجال الهندسة لدى لواء مدينة غزة في حماس
🔻الإرهابي المدعو محمد كمال محمد الحاج قائد سرية نخبة في كتيبة… pic.twitter.com/FlEpcBM28F