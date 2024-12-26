الجيش الأوكرانيّ: أسقطنا 20 من 31 طائرة مسيرة روسية

"حماس": اقتحام بن غفير المسجد الأقصى هو انتهاك جديد وخطير

"حماس": اقتحام بن غفير المسجد الأقصى هو انتهاك جديد وخطير

أدرعي: هاجمنا وقضينا على أفراد من منظمات في غزة