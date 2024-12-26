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"حماس": اقتحام بن غفير المسجد الأقصى هو انتهاك جديد وخطير

أخبار دولية
2024-12-26 | 03:23
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&quot;حماس&quot;: اقتحام بن غفير المسجد الأقصى هو انتهاك جديد وخطير
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"حماس": اقتحام بن غفير المسجد الأقصى هو انتهاك جديد وخطير

رأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى في أوّل أيّام ما يسمى "عيد الأنوار" اليهوديّ هو انتهاك جديد وخطير.

وطالبت الأمتين العربية والإسلامية تحمّل مسؤوليتهما في حماية الأقصى والمقدسات.

وقالت: "اقتحام الوزير الإرهابيّ إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك يمثِّل انتهاكًا خطيرًا ويعكس تصعيد حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تجاه الأقصى وهُويته العربية والإسلامية، وخطواتها الإجرامية، التي تسعى إلى تهويده وإحكام السيطرة عليه."

واعتبرت أنّ ما ترتكبه إسرائيل من إطلاق يد وزرائها المتطرفين، "لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه واقتحامه وتنفيذ جولات استفزازية فيه بشكل يوميّ" هي سياسة تصب المزيد من الزيت على النار، ولن تجد من الشعب الفلسطينيّ إلّا مزيدًا من المقاومة لحماية المقدسات.

ودعت أبناء شعبها في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الحشد والنفير العام في الأقصى والرباط في ساحاته، والتصدي لمخططات الاحتلال.

كما دعت المقاومين إلى تصعيد اشتباكهم مع اسرائيل ومستوطنيها.
 

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