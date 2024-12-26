عملية لملاحقة فلول نظام الأسد في ريف محافظة طرطوس

أطلقت إدارة العمليات العسكرية عملية لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ريف محافظة طرطوس، في غرب البلاد، وفق ما أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء.



وقالت الوكالة إنّ إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تطلق عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهليّ وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال في ريف محافظة طرطوس.

