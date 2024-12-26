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وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة

أخبار دولية
2024-12-26 | 06:19
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وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة
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وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة

التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري في دمشق الإدارة السورية الجديدة، على ما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية الخميس.

وقال المتحدث باسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية إن "وفدا عراقيا برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".

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