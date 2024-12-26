بن غفير دخل حرم المسجد الأقصى في القدس

دخل إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطنيّ الإسرائيليّ المتطرف حرم المسجد الأقصى في القدس لما قال إنّها "صلاة" من أجل الرهائن في قطاع غزة، وذلك في تحد جديد للقواعد المفروضة في أحد أكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط.



ويقبل الموقف الرسميّ لإسرائيل قواعد قائمة منذ عقود تقيد صلاة غير المسلمين في حرم المسجد الأقصى.



وتدير (إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك) وهي مؤسسة دينية أردنية حرم المسجد الأقصى بموجب ترتيبات "الوضع القائم" المبرمة منذ عقود.



ويستطيع اليهود زيارة حرم الأقصى، لكن لا يسمح لهم بالصلاة هناك بموجب قواعد قائمة منذ عقود.



وقال بن غفير:"صعدت اليوم إلى مكاننا المقدس للصلاة من أجل سلامة جنودنا، ولإعادة الرهائن بسرعة، والنصر الكامل بعون الرب."



وتضمن المنشور صورة لبن جفير وهو يتجول في الحرم الواقع في البلدة القديمة بالقدس لكنه لم يتضمن أي صور أو مقاطع فيديو له وهو يصلي.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا على الفور يعيد فيه تأكيد الموقف الرسميّ الإسرائيليّ.