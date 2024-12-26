البنك المركزي التركي يخفض معدل الفائدة إلى 47,5%

خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي الخميس، وهو أول خفض منذ عامين تقريبا في ظل معاناته من تضخم مزدوج الرقم.



وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50 بالمئة إلى 47,5 بالمئة، في بيان أشار إلى تحسن "توقعات التضخم وسلوك التسعير".



وكان آخر تخفيض يعود إلى شباط 2023.



وبدأ البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته لتشديد السياسة النقدية.



وأبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50 في المئة منذ آذار.



وفي تشرين الثاني، تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي، عند 47,1 بالمئة.



ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية تشرين الثاني، معوّلا على معدّل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات آب.