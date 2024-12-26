وفاة ثلاثة أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة خلال 48 ساعة جراء البرد القارس

توفي ثلاثة رضع فلسطينيين حديثي الولادة في اليومين الماضيين بسبب البرد القارس، بحسب ما أعلن مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة.



وقال الطبيب أحمد الفرا لوكالة فرانس برس: "آخر تلك الحالات طفلة عمرها ثلاثة أسابيع، وصلت إلى قسم الاستقبال مع انخفاض شديد في درجات الحرارة أدى إلى توقف العلامات الحيوية وتوقف القلب والوفاة".



وتدعى الرضيعة سيلا محمود الفصيح، وكانت تعيش مع ذويها في خيمة في مخيم المواصي للنازحين في خان يونس والقريب من البحر.



وقال الفرا: "حالتا وفاة أمس الثلاثاء، طفل عمره ثلاثة أيام وطفل قرابة أقل من شهر، كان لديهما انخفاض شديد في درجات الحرارة".



وبحسب الفرا فإن سبب الوفاة "الحياة في الخيام، الخيام التي لا تقي من البرد. وفي الليل هناك برد شديد ولا يوجد وسائل تدفئة".



وروى والد الرضيعة محمود، كيف "استفاقت في الليل مرتين أو ثلاثة لترضع، في الصباح وجدناها تعض على لسانها بسبب البرد وكان ينزف". وأضاف: "عرضناها على الطبيب وقال لنا هذا من آثار البرد وهناك حالات عدة مشابهة".