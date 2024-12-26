البابا فرنسيس يفتح "بابا مقدسا" للمرة الأولى داخل سجن في روما

زار البابا فرنسيس أحد أكبر مجمعات السجون في إيطاليا اليوم الخميس وفتح "بابا مقدسا" خاصا في إطار طقوس ما يعرف باسم اليوبيل أو (السنة الكاثوليكية المقدسة 2025).



وقال الفاتيكان إن هذه أول مرة يفتح فيها "حبر أعظم بابا مقدسا داخل مؤسسة إصلاحية".



وفي كلمة للمئات من السجناء والحراس والموظفين في مجمع سجن ربيبيا على مشارف روما، قال البابا إنه يريد فتح الباب، وهو يقع داخل كنيسة السجن وواحد من خمسة أبواب ستفتح في السنة المقدسة، لإظهار أن "الرجاء لا يخيب".



وأضاف البابا: "في اللحظات الصعبة، يعتقد الإنسان أن كل شيء قد انتهى، وأن ليس هناك حلول. ولكن الرجاء لا يخيب أبدا".



وافتتح البابا السنة الكاثوليكية المقدسة يوم الثلاثاء. ويُعتبر اليوبيل الكاثوليكي وقتا للسلام والمغفرة والعفو. وسيستمر هذا اليوبيل، المخصص لموضوع الرجاء، حتى السادس من كانون الثاني 2026.



وعادة ما تحل السنوات المقدسة كل 25 عاما وتشهد فتح أربعة "أبواب مقدسة" في روما بما يرمز إلى باب الخلاص لدى الكاثوليك.



ولا تفتح الأبواب الموجودة في الكنائس البابوية بروما إلا خلال سنوات اليوبيل.



وقال الفاتيكان إن فتح "الباب المقدس" في سجن ربيبيا بروما كان المرة الأولى التي يفتح فيها بابا مثل هذا الباب في سجن منذ أن أطلق البابا بونيفاس الثامن طقس اليوبيل في عام 1300. وافتتح البابا السنة الكاثوليكية المقدسة يوم الثلاثاء. ويُعتبر اليوبيل الكاثوليكي وقتا للسلام والمغفرة والعفو. وسيستمر هذا اليوبيل، المخصص لموضوع الرجاء، حتى السادس من كانون الثاني 2026.وعادة ما تحل السنوات المقدسة كل 25 عاما وتشهد فتح أربعة "أبواب مقدسة" في روما بما يرمز إلى باب الخلاص لدى الكاثوليك.ولا تفتح الأبواب الموجودة في الكنائس البابوية بروما إلا خلال سنوات اليوبيل.وقال الفاتيكان إن فتح "الباب المقدس" في سجن ربيبيا بروما كان المرة الأولى التي يفتح فيها بابا مثل هذا الباب في سجن منذ أن أطلق البابا بونيفاس الثامن طقس اليوبيل في عام 1300.