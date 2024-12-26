حلف شمال الأطلسي يدعو الى التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

دعا حلف شمال الأطلسي إلى إجراء تحقيق شامل في أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الذي أسفر عن مقتل 38 شخصا.



وقالت فرح دخل الله المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي في منشور على منصة إكس: "تعازينا ودعواتنا لعائلات وضحايا رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية جيه28243".



وأضافت: "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين في الحادث ونطالب بإجراء تحقيق كامل".



وقال رئيس مجلس الشيوخ في قازاخستان في وقت سابق اليوم إن سبب تحطم الطائرة لا يزال مجهولا.



وتحطمت طائرة ركاب روسية من تصنيع شركة إمبراير البرازيلية قرب مدينة أكتاو في كازاخستان أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا، وذلك بعد أن حولت مسارها عن منطقة في روسيا تتصدى فيها موسكو في الآونة الأخيرة لهجمات طائرات مسيرة أوكرانية.