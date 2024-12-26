روسيا تعلن الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا أن موسكو أعلنت حالة الطوارئ على مستوى البلاد بسبب تسرب نفطي من ناقلتين روسيتين في البحر الأسود.



وضربت عاصفة الناقلتين في 15 ديسمبر كانون الأول فانشطرت إحداهما إلى نصفين وجنحت الأخرى.



وغطى التسرب الناجم عن ذلك الشواطئ الرملية في منتجع أنابا الشهير ومحيطه، وتسبب في مشكلات خطيرة للحياة البرية مثل الطيور البحرية والدلافين وخنازير البحر.



ويحاول أكثر من عشرة آلاف شخص تنظيف المنطقة.