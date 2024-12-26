ضربات تستهدف مطار صنعاء الدولي ومواقع أخرى يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

استهدفت غارات جوية مواقع عدة في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومحطة للطاقة في الحديدة، يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أعلن شهود والمتمردون المدعومون من إيران.



واستُهدفت أيضا وقاعدة الدليمي الجوية المحاذية للمطار في الهجمات التي وصفتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأنها "عدوان إسرائيلي".