إيران: الضربات الإسرائيلية في اليمن تشكّل "انتهاكا" للسلم والأمن

دانت وزارة الخارجية الإيرانية ضربات إسرائيلية لأهداف تابعة للحوثيين في اليمن، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا" للسلم والأمن.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في بيان إن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا للسلم والأمن الدوليين وجريمة لا يمكن إنكارها بحق الشعب اليمني البطل والنبيل والذي لم يدّخر جهدا في دعم شعب فلسطين المظلوم في مواجهة الاحتلال والإبادة الجماعية".