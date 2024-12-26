نتنياهو: إسرائيل ستضرب الحوثيين "حتى إنجاز المهمة"

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، في أعقاب ضربات شنّها جيشه في اليمن، على أن بلاده ستواصل ضرب المتمرّدين الحوثيين "حتى إنجاز المهمة".



وقال نتنياهو في تسجيل فيديو بثّه مكتبه: "نحن مصّممون على قطع هذا الفرع الإرهابي لمحور الشر الإيراني. سنواصل ذلك حتى إنجاز المهمة".

