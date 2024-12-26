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مسؤول أميركي: مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما ضرب طائرة أذربيجان

أخبار دولية
2024-12-26 | 11:59
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مسؤول أميركي: مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما ضرب طائرة أذربيجان
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مسؤول أميركي: مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما ضرب طائرة أذربيجان

كشف مسؤول أميركي لرويترز أن هناك مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما أصاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان أمس الأربعاء.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، الى أنه إذا تبين أن المؤشرات دقيقة، فإنها ستؤكد على تهور روسيا في غزوها لأوكرانيا.
 
من جهته، قال أبيلايبك أورداباييف المدعي العام المكلف بشؤون النقل في إقليم مانجستاو في كازاخستان إن التحقيق لم يتوصل بعد إلى أي شيء يشير إلى إسقاط الدفاعات الجوية الروسية لطائرة ركاب للخطوط الجوية الأذربيجانية تحطمت في كازاخستان الأربعاء.

أخبار دولية

طائرة

الخطوط الجوية الأذربيجانية

كازاخستان

روسيا

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