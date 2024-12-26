تايوان تجري أول محاكاة لمواجهة "التوسع الاستبدادي" للصين

نظم المكتب الرئاسي التايواني، أول محاكاة نظرية للأنشطة العسكرية الصينية في المنطقة بهدف تعزيز جاهزية الجزيرة لمواجهة "التوسع الاستبدادي" لبكين، وفق ما أفاد مسؤول أمني.



والمناورات على الطاولة أداة يستخدمها الاستراتيجيون للتخطيط لكيفية مواجهة سيناريوهات مختلفة يمكن أن تتكشف في العالم الحقيقي، واختبار رد فعل المؤسسات على هذه التهديدات وقدرتها على تنسيق التصدي لها نظريا.



وقال مسؤول في الأمن القومي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن المناورات الافتراضية التي جرت صباح الخميس بقيادة مكتب الرئيس، شارك فيها 19 وزارة مركزية وحكومات محلية ومنظمات غير حكومية.



وأضاف أن هذه المحاكاة "تهدف إلى تعزيز قوة المجتمع التايواني بأكمله بمواجهة التوسع الاستبدادي للصين ودول أخرى مع استمرارها في تحدي النظام الدولي".



وقال المسؤول الأمني إن المحاكاة اختبرت رد تايوان على "عمليات عالية الكثافة في المنطقة الرمادية" من قبل عدو، وهي أعمال لا تصل إلى حد الحرب ولكن "على حافة الدخول في نزاع".