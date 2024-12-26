المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أنه "في أمان" بعد قصف مطار صنعاء

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي كان متواجدا في اليمن خلال القصف الإسرائيلي الخميس، أنه "في أمان"، لكنه أشار إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية.



وجاء في بيان لتيدروس على منصة إكس "أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وأفيد بمقتل شخصين على الأقل في المطار"، مضيفا أن أعضاء آخرين في طاقم الأمم المتحدة هم أيضا في أمان لكن موعد المغادرة قد أرجئ بانتظار إجراء الإصلاحات.