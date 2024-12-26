بوتين يقول إن سلوفاكيا عرضت استضافة مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلوفاكيا عرضت أن تكون بمثابة "منصّة" لمفاوضات سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا، بعد حوالى ثلاث سنوات على بدء الهجوم الروسي.



وصرّح بوتين في خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "قال إنه في حال إجراء مفاوضات، سيكون من دواعي سروره تقديم منصّة بلده"، مشيرا إلى أن روسيا ليست "ضدّ" فيكو، وهو من الزعماء الأوروبيين القلائل الذين بقوا مقرّبين من الكرملين وقد زار موسكو في 22 كانون الأول.



