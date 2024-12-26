حماس تدين العدوان الإسرائيلي على الحوثيين في اليمن

دانت حركة حماس الفلسطينية التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة، الضربات الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن.



وجاء في بيان للحركة أن حماس تدين "العدوان الإرهابي الغاشم الذي شنه العدو الصهيوني على اليمن الشقيق، واستهدف مواقع مدنية منها مطار صنعاء وميناء الحديدة".



واعتبرت الحركة أن "العدوان الإرهابي على اليمن يعد امتدادا لسياسة العربدة والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإرهابي ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة".