الرئيس الإيراني سيزور روسيا في 17 كانون الثاني

نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية نقلا عن السفير الإيراني لدى روسيا قوله إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور موسكو في 17 كانون الثاني وسيوقع اتفاقية للتعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.