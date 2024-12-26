احكام جديدة بحق أنصار عمران خان في باكستان

أعلن الجيش الباكستاني أن محاكم عسكرية دانت 60 مدنيا لمشاركتهم في أعمال الشغب التي اندلعت عام 2023 في خلال تظاهرات داعمة لرئيس الوزراء السابق عمران خان.



وقال الجيش في بيان: "إن الأمة والحكومة والقوات المسلحة تبقى ثابتة في التزامها باحترام العدالة وضمان سلطة الدولة الراسخة"، مضيفا أن المحاكمات العسكرية قد اختتمت.



وبلغ العدد الإجمالي للإدانات في الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات المؤيدة لرئيس الوزراء السابق 85 شخصا مع الحكم على 25 من أنصاره السبت.



وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات في "نظام قاس".