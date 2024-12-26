بوتين يقول إن بايدن اقترح عليه "تأجيل" انضمام اوكرانيا الى حلف الأطلسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان نظيره الأميركي جو بايدن اقترح عليه عام 2021 "تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) 10 إلى 15 سنة".



وقال بوتين في خلال مؤتمر صحفي متلفز: "عام 2021 اقترح علي الرئيس الحالي بايدن ذلك تحديدا: تأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو 10 إلى 15 سنة لأنها لم تكن جاهزة بعد"، علما بأن كييف تطالب بالانضمام إلى التكتل منذ أمد.



وأضاف بوتين: "أجبت بمنطق "نعم ليست مستعدة اليوم. لكنكم ستحضّرونها لذلك وستستقبلونها".



وتابع انه بالنسبة لروسيا "ما الفرق اليوم أو غدا أو بعد عشر سنوات".

