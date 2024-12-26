نتنياهو: إسرائيل لا تزال في بداية حملتها على الحوثيين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 اليوم، أن إسرائيل لا تزال في بداية حملتها على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وذلك بعد ساعات من ضربات جوية إسرائيلية على مطار العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال: "نحن لا نزال في البداية معهم".